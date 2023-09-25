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«Сибирь» одержала волевую победу над московским «Динамо» в КХЛ

Победная серия из семи игр в чемпионате столичного клуба прервалась.
25 сентября 2023 17:41
автор: Глеб Шевяков

«Сибирь» на своей площадке обыграла московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Очная встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе новосибирской команды шайбы забросили Максим Сушко (17-я минута), Николай Прохоркин (35) и Динар Хамидуллин (40). За бело-голубых дубль оформил Максим Джиошвили (8, 32).

Таким образом, «Сибирь» набирает 13 очков и поднимается на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» по-прежнему возглавляет таблицу на Западе, имея в своём активе 16 очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) – «Динамо» (Москва) - 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Голы: Сушко, 16:52; Прохоркин, 34:45 (бол.); Хамидуллин, 39:11 – Джиошвили, 07:39 (бол.), 31:15 (бол.).

источник: «Советский спорт»
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