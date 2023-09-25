Голкипер ЦСКА Федотов оценил свои шансы перейти в клуб НХЛ

Голкипер ЦСКА Иван Федотов высказался о перспективах перебраться в Национальную хоккейную лигу в будущем.

26-летний хоккеист был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (ИИХФ) до 1 января 2024 года в связи с нарушением контрактных обязательств перед клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфией Флайерз». В июле текущего года он заключил соглашение со столичной командой на два года, несмотря на контракт с клубом НХЛ, и уже принял участие в нескольких матчах КХЛ.

«Верю ли, что когда-нибудь окажусь в НХЛ — если не в «Филадельфии», то, может быть, в другом клубе? Время покажет. Думаю, впереди ещё много игровых лет. Травмы не преследуют. Что будет завтра — никто не знает. Моя задача сейчас — как можно быстрее вернуться на свой уровень. Сейчас пройдёт два года, а там уже не знаю, может, НХЛ не будет, а может, будет. Может, КХЛ не будет. Миллион факторов может быть», — заявил Федотов в эфире радио «Маяк».

В сезоне-2023/2024 в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Федотов сыграл за ЦСКА шесть матчей с показателем 91,56 % отраженных бросков и коэффициентом надёжности в 2,18 балла.