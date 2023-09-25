ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Голкипер ЦСКА Федотов оценил свои шансы перейти в клуб НХЛ

Ранее российский вратарь получил дисквалификацию со стороны ИИХФ из-за нарушения контрактных обязательств с «Филадельфией Флайерз».
25 сентября 2023 19:05
автор: Глеб Шевяков

Голкипер ЦСКА Иван Федотов высказался о перспективах перебраться в Национальную хоккейную лигу в будущем.

26-летний хоккеист был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (ИИХФ) до 1 января 2024 года в связи с нарушением контрактных обязательств перед клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфией Флайерз». В июле текущего года он заключил соглашение со столичной командой на два года, несмотря на контракт с клубом НХЛ, и уже принял участие в нескольких матчах КХЛ.

«Верю ли, что когда-нибудь окажусь в НХЛ — если не в «Филадельфии», то, может быть, в другом клубе? Время покажет. Думаю, впереди ещё много игровых лет. Травмы не преследуют. Что будет завтра — никто не знает. Моя задача сейчас — как можно быстрее вернуться на свой уровень. Сейчас пройдёт два года, а там уже не знаю, может, НХЛ не будет, а может, будет. Может, КХЛ не будет. Миллион факторов может быть», — заявил Федотов в эфире радио «Маяк».

В сезоне-2023/2024 в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Федотов сыграл за ЦСКА шесть матчей с показателем 91,56 % отраженных бросков и коэффициентом надёжности в 2,18 балла.

источник: Радиостанция «Маяк»
«Сибирь» одержала волевую победу над московским «Динамо» в КХЛ
Победная серия из семи игр в чемпионате столичного клуба прервалась.
25.09.2023 17:41
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Панарин оценил идеи нового тренера «Рейнджерс» Лавиолетта
Ранее специалист сменил на этом посту Жерара Галлана.
25.09.2023 16:59
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Роман Ротенберг поделился эмоциями после сложной победы СКА во Владивостоке
Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу армейцев.
25.09.2023 15:34
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
СКА одержал третью победу подряд, обыграв на выезде «Адмирал»
СКА одержал третью победу подряд, обыграв на выезде «Адмирал»
Дальневосточный клуб потерпел второе поражения кряду.
25.09.2023 15:03
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» оценил работу Панарина в тренировочном лагере
Артемий вновь намерен вести за собой «синерубашечников».
25.09.2023 14:24
Хоккей
автор: Виталий Стопин
Голкипер «Тампы» Василевский пропускает начало предсезонки из-за травмы
Хоккеист был обладателем «Везины Трофи» в 2019 году.
25.09.2023 13:37
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Стали известны условия обмена вратаря «Адмирала» Серебрякова в СКА
27-летний голкипер перебрался из дальневосточного клуба.
25.09.2023 12:42
Хоккей
автор: Александр Бойченко
«Все уже было сказано ранее. Контракт с ЦСКА. Мое дело – ловить шайбы». Федотов – о «Филадельфии»
«Все уже было сказано ранее. Контракт с ЦСКА. Мое дело – ловить шайбы». Федотов – о «Филадельфии»
Голкипер армейцев был дисквалифицирован ИИХФ до января 2024 года.
25.09.2023 12:40
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Нападающий «Трактора» Тертышный попросил обменять его в другой клуб КХЛ
Россиянин хочет сменить обстановку и попробовать себя в новом клубе.
25.09.2023 12:03
Хоккей
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.