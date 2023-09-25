«Авангард» уступил «Автомобилисту», потерпев третье поражение подряд в КХЛ

«Автомобилист» на своей площадке оказался сильнее «Авангарда» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу екатеринбургского клуба.

В составе победителей отличились Стефан Да Коста, Брукс Мэйсек, Александр Севостьянов и Андрей Обидин (дубль). У омичей шайба на счету Дениса Венгрыжановского.

Таким образом, «ястребы» потерпели третье поражение подряд.

«Автомобилист» набрал 14 очков в 11 матчах и идет на третьем месте на «Востоке». «Авангард» занимает шестую строчку (11 очков в 9 играх).