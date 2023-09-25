«Трактор» в овертайме вырвал победу у «Лады» в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Трактор» на выезде оказался сильнее «Лады» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В основное время встречи командам не удалось отметиться заброшенными шайбами.

В овертайме победный и единственный гол забил форвард гостей Семён Дер-Аргучинцев (64-я минута).

Таким образом, «Трактор» набирает 12 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» с 14 очками поднимается на вторую строчку.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Лада» (Тольятти) – «Трактор» (Челябинск) – 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: – Дер-Аргучинцев, 63:17.