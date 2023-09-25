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Заварухин прокомментировал крупную победу в матче с «Авангардом»

«Автомобилист» обыграл своего соперника со счётом 5:1.
25 сентября 2023 20:59
автор: Степан Шереметьев

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин дал комментарий после крупной победы в матче с «Авангардом» (5:1).

«Тяжёлое начало, планировали сыграть более активно, но соперник не дал этого сделать. Было много невынужденных ошибок, здорово, что Аликин потащил нас в нужный момент», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

В составе победителей отличились Стефан Да Коста, Брукс Мэйсек, Александр Севостьянов и Андрей Обидин (дубль). У омичей шайба на счету Дениса Венгрыжановского.

Таким образом, «ястребы» потерпели третье поражение подряд.

«Автомобилист» набрал 14 очков в 11 матчах и идет на третьем месте на «Востоке». «Авангард» занимает шестую строчку (11 очков в 9 играх).

источник: Чемпионат.com
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