«Локомотив» дома обыграл «Металлург» в матче КХЛ

«Локомотив» на своей площадке оказался сильнее «Металлурга» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу ярославского клуба.

В составе победителей отличились Рушан Рафиков (39-я минута), Максим Берёзкин (50) и Павел Красковский (53). Гости ответили заброшенной шайбой в исполнении Михаила Грасса (55).

Таким образом, железнодорожники с 14 очками поднялись на третью позицию турнирной таблицы Западной конференции. Магнитогорцы находятся на первой строчке Востока, имея в своём активе 16 очков.

В следующем матче «Локомотив» примет дома «Автомобилист», а «Металлург» отправится в гости к «Куньлуню». Обе игры состоятся 27 сентября.