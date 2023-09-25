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«Барыс» в овертайме одолел «Нефтехимик»

Встреча состоялась в Нижнекамске.
25 сентября 2023 21:39
автор: Александр Кожевников

В Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались местный «Нефтехимик» и казахстанский «Барыс».

Встреча завершилась победой «Барыса» в овертайме со счётом 6:4.

В основное составе «Нефтехимика» голами отметились Евгений Митякин, Рафаэль Бикмуллин и Александр Дергачёв. Дергачёв и Бикмуллин отличились по два раза.

За «Барыс» заброшенными шайбами отличились Понтус Оберг, оформивший хет-трик, а также Кирилл Савицкий и Самат Данияр.

В овертайме победу «Барысу» принёс точный бросок Райли Барбера.

источник: «Советский спорт»
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