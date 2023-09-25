«Барыс» в овертайме одолел «Нефтехимик»

В Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались местный «Нефтехимик» и казахстанский «Барыс».
Встреча завершилась победой «Барыса» в овертайме со счётом 6:4.
В основное составе «Нефтехимика» голами отметились Евгений Митякин, Рафаэль Бикмуллин и Александр Дергачёв. Дергачёв и Бикмуллин отличились по два раза.
За «Барыс» заброшенными шайбами отличились Понтус Оберг, оформивший хет-трик, а также Кирилл Савицкий и Самат Данияр.
В овертайме победу «Барысу» принёс точный бросок Райли Барбера.
источник: «Советский спорт»