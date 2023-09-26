Авторитетное американское издание раскритиковало Александра Овечкина

Сегодня, 26 сентября, авторитетное американское издание The Athletic опубликовало материал с анализом игры капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нападении.

«В предыдущем сезоне Овечкин оформил 42 гола. Но на его счету 95% времени команды в игре в большинстве. Все в команде стремятся подать пас Овечкину, ожидая, что он опять порадует нас новым рекордом. Но это становится проблемой, когда оборонительная игра воспринимается как не слишком важная. За всю свою карьеру Овечкин всегда был больше сконцентрирован на атаке, но в прошлом сезоне его оборонительная игра достигла новых низов. Он рискует ради нападения, это не новость. Но теперь он менее активен с шайбой. Его плеймейкерский стиль уже не такой, каким он был раньше, и его эффективность в атаке снизилась. Он стал менее выдающимся в вопросе ведения шайбы в атакующей трети поля. Овечкин остается замечательным игроком благодаря своему легендарному броску и инстинкту нападающего, но он больше не тот игрок, который может считаться лучшим для коллектива, который хочет пробиться в плей-офф», — сказано в статье.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ сезона-2023/24 стартует 11 октября.

В настоящее время Александр Овечкин с 822 шайбами занимает второе место в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ. Лидером является легендарный Уэйн Гретцки, в активе которого 894 точных броска.