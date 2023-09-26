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Тарасенко набрал первое очко в составе «Оттавы» и помог «Сенаторз» обыграть «Торонто»

Владимир обживается на новом месте.
26 сентября 2023 09:56
автор: Виталий Стопин

На льду «Скотиабанк-Арены» в Торонто (Канада) минувшей ночью прошёл предсезонный матч команд НХЛ между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Оттавой Сенаторз». Встреча завершилась в овертайме победой гостей со счётом 4:3.

В составе «сенаторов» заброшенными шайбами отметились Роби Ярвентие, Доминик Кубалик, а также Джейкоб Чикран, ставший автором дубля. У «листьев» отличились Истон Кован, Джозеф Бландизи и Митчелл Марнер.

Стоит отметить, что своё первое очко в джерси «Оттавы» набрал российский нападающий Владимир Тарасенко, ставший автором результативной передачи в момент шайбы Чикрана.

источник: «Советский спорт»
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