Никита Задоров начал массовую драку в предсезонном матче НХЛ с «Сиэтлом»

Подошёл к концу предсезонный матч НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал на домашней арене «Сиэтл Кракен».

Отметим, что встреча закончилась победой гостей со счётом 5:3.

В конце первой 20-минутки форвард «кракенов» Мариан Студенич жёстко сыграл против нападающего хозяев Джейкоба Пеллетье. После того, как игрок «огоньков» въехал в чужую зону и начал тормозить, Студенич в него врезался. В итоге Пеллетье улетел головой в борт.

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров заступился за своего одноклубника и вступил в драку с форвардом гостей, спровоцировав массовую потасовку.

В результате эпизода Задорову получил две минуты штрафа, а Студеничу выписали — 2+5+10.

Видео драки можно увидеть, перейдя по ссылке.