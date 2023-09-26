Панарин обогнал Овечкина в рейтинге лучших крайних нападающих в NHL 24

Опубликованы рейтинги ряда российских хоккеистов в NHL 24.

Как сообщает официальный сайт EA Sports, лучшим из россиян среди левых крайних нападающих стал Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс» — 93. Он расположился на второй позиции. Четвертую строчку занял Кирилл Капризов из «Миннесоты» (92), а пятую — Александр Овечкин, представляющий «Вашингтон» (91).

EA Sports

Что касается правых нападающих, то лучшим среди россиян стал форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров (94), расположившийся на втором месте в рейтинге. Шестым стал Андрей Свечников из «Каролины» (89), девятым — Павел Бучневич («Сент-Луис», 88), 19-м — Владимир Тарасенко («Оттава», 86).