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Панарин обогнал Овечкина в рейтинге лучших крайних нападающих в NHL 24

Стали известны показатели игроков.
Панарин обогнал Овечкина в рейтинге лучших крайних нападающих в NHL 24
26 сентября 2023 10:32
автор: Степан Шереметьев
автор фото: НХЛ

Опубликованы рейтинги ряда российских хоккеистов в NHL 24.

Как сообщает официальный сайт EA Sports, лучшим из россиян среди левых крайних нападающих стал Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс» — 93. Он расположился на второй позиции. Четвертую строчку занял Кирилл Капризов из «Миннесоты» (92), а пятую — Александр Овечкин, представляющий «Вашингтон» (91).

EA Sports

Что касается правых нападающих, то лучшим среди россиян стал форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров (94), расположившийся на втором месте в рейтинге. Шестым стал Андрей Свечников из «Каролины» (89), девятым — Павел Бучневич («Сент-Луис», 88), 19-м — Владимир Тарасенко («Оттава», 86).

EA Sports

источник: EA Sports
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