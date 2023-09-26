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Евгений Кузнецов раскритиковал экс-тренера «Вашингтона»

Новый сезон НХЛ стартует 11 октября.
26 сентября 2023 11:51
автор: Виталий Овсянников

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов дал оценку работе экс-главного тренера «столичных» Питера Лавиолетта.

В прошлом сезоне под руководством 58-летнего специалиста «Кэпиталз» впервые за девять лет не попал в матчи за Кубок Стэнли. В итоге Лавиолетт был уволен из «Вашингтона».

«Тренер совершенно не подошёл под наш стиль и нам пришлось перестраиваться. Раньше я выполнял на льду определенные функции и был одним из лучших, а Лавиолетт мне сказал: «Слушай, это не надо делать. Ты шайбу закидывай в зону, беги и закрывай вратаря». От этого всё и пошло неправильно. У каждого из нас должна быть своя роль, и каждый должен выполнять ее, и только тогда команда работает как часы, верно? Но когда тебя просят сменить свою роль, и ты должен играть по-другому, это может быть сложно», — заявил Кузнецов в интервью на ютуб-канале «Скользкий лёд».

Форвард был выбран «Вашингтоном» на драфте в 2010 году в первом раунде под номером 26. Россиянин присоединился к клубу НХЛ в 2014 году. Евгений Кузнецов в прошлом сезоне за 81 матч регулярного чемпионата набрал 55 (12+43) очков при показателе полезности «-26». Его контракт с «Вашингтоном» с зарплатой в 7,8 млн долларов будет действовать еще два сезона.

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