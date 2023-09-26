Евгений Кузнецов: думаю, что я свой последний матч за сборную России уже сыграл

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов прокомментировал свою карьеру в российской сборной.

Напомним, во время ЧМ-2019 в допинг-пробе нападающего были найдены запрещенные вещества, и игрок получил дисквалификацию в международных турнирах на четыре года.

На текущий момент срок отстранения Кузнецова подошёл к концу, однако теперь бан распространяется на всю российскую сборную.

«Когда получил дисквалификацию, были слова поддержки, и много. Много добрых людей. Я думаю, что, наверное, я свой последний матч в сборной уже всё равно отыграл. Кубок мира возможен? Посмотрим. Если будет Кубок мира, и позовут — то отлично», — заявил Кузнецов в интервью ютуб-каналу «Скользкий лёд».

Форвард был выбран «Вашингтоном» на драфте в 2010 году в первом раунде под номером 26. Россиянин присоединился к клубу НХЛ в 2014 году. Евгений Кузнецов в прошлом сезоне за 81 матч регулярного чемпионата набрал 55 (12+43) очков при показателе полезности «-26». Его контракт с «Вашингтоном» с зарплатой в 7,8 млн долларов будет действовать еще два сезона.