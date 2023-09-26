Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин получил травму нижней части тела. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Из-за травмы Панарин пропустит несколько дней и не примет участие в ближайшей тренировке.

В регулярном чемпионате НХЛ прошлого сезона Артемий Панарин принял участие во всех 82 матчах и набрал 92 очка по системе «гол+пас» — забросил 29 шайб и сделал 63 результативные передачи. В плей-офф россиянин провёл семь встреч, отметившись двумя голевыми передачами. «Рейнджерс» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли — 2023 сенсационно проиграли «Нью-Джерси Дэвилз» (3-4 в серии).