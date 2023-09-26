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Артемий Панарин получил травму

Форвард пропустит тренировку.
26 сентября 2023 19:44
автор: Александр Кожевников

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин получил травму нижней части тела. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Из-за травмы Панарин пропустит несколько дней и не примет участие в ближайшей тренировке.

В регулярном чемпионате НХЛ прошлого сезона Артемий Панарин принял участие во всех 82 матчах и набрал 92 очка по системе «гол+пас» — забросил 29 шайб и сделал 63 результативные передачи. В плей-офф россиянин провёл семь встреч, отметившись двумя голевыми передачами. «Рейнджерс» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли — 2023 сенсационно проиграли «Нью-Джерси Дэвилз» (3-4 в серии).

источник: ХК «Нью-Йорк Рейнджерс»
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