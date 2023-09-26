ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Витязь» потерпел восьмое поражение подряд в КХЛ

В этот раз подмосковный клуб проиграл «Торпедо».
26 сентября 2023 21:07
автор: Александр Кожевников

В Балашихе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котормо встречались местный «Витязь» и нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

«Торпедо» во втором периоде отправило в ворота «Витязя» четыре безответные шайбы - отличились Кирилл Воронин, Даниил Бокун, Игорь Ларионов и Кирилл Ураков.

В третьем периоде «Витязю» удалось отыграть лишь одну шайбу - гол на свой счёт записал Станислав Яровой.

«Торпедщо» одержало третью победу подряд. «Витязь» потерпел восьмое поражение кряду и десятое в 11 встречах.

источник: «Советский спорт»
Бузова упала на лед после символического вбрасывания перед началом матча КХЛ (видео)
Бузова упала на лед после символического вбрасывания перед началом матча КХЛ (видео)
Звезда открывала игру между минским «Динамо» и «Ак Барсом».
26.09.2023 20:18
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Артемий Панарин получил травму
Артемий Панарин получил травму
Форвард пропустит тренировку.
26.09.2023 19:44
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Евгений Кузнецов: думаю, что я свой последний матч за сборную России уже сыграл
В 2019 году нападающего дисквалифицировали за употребления допинга.
26.09.2023 15:10
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Евгений Кузнецов раскритиковал экс-тренера «Вашингтона»
Евгений Кузнецов раскритиковал экс-тренера «Вашингтона»
Новый сезон НХЛ стартует 11 октября.
26.09.2023 11:51
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Панарин обогнал Овечкина в рейтинге лучших крайних нападающих в NHL 24
Панарин обогнал Овечкина в рейтинге лучших крайних нападающих в NHL 24
Стали известны показатели игроков.
26.09.2023 10:32
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Никита Задоров начал массовую драку в предсезонном матче НХЛ с «Сиэтлом»
Российский защитник заступился за партнёра.
26.09.2023 10:04
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Тарасенко набрал первое очко в составе «Оттавы» и помог «Сенаторз» обыграть «Торонто»
Владимир обживается на новом месте.
26.09.2023 09:56
Хоккей
автор: Виталий Стопин
Авторитетное американское издание раскритиковало Александра Овечкина
Авторитетное американское издание раскритиковало Александра Овечкина
Новый сезон НХЛ стартует 11 октября.
26.09.2023 08:57
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
«Барыс» в овертайме одолел «Нефтехимик»
Встреча состоялась в Нижнекамске.
25.09.2023 21:39
Хоккей
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.