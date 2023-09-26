«Витязь» потерпел восьмое поражение подряд в КХЛ

В Балашихе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котормо встречались местный «Витязь» и нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

«Торпедо» во втором периоде отправило в ворота «Витязя» четыре безответные шайбы - отличились Кирилл Воронин, Даниил Бокун, Игорь Ларионов и Кирилл Ураков.

В третьем периоде «Витязю» удалось отыграть лишь одну шайбу - гол на свой счёт записал Станислав Яровой.

«Торпедщо» одержало третью победу подряд. «Витязь» потерпел восьмое поражение кряду и десятое в 11 встречах.