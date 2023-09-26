Минское «Динамо» обыграло «Ак Барс»

В Минске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались местное «Динамо» и казанский «Ак Барс». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

Команды обменялись заброшенными шайбами уже в первые четыре минуты игрового времени - на гол Вадима Шипачёва хозяева ответили броском Андрея Стася. До конца первого периода в ворота минчан влетела ещё одна шайба, её автором стал Артём Лукоянов.

В середине второго периода хозяева сравняли счёт усилиями Джемела Смита.

Точку же в матче поставил Коди Кёрран, принеся «Динамо» победу за две минуты до завершения встречи.