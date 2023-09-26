«Северсталь» в Москве одолела ЦСКА в матче КХЛ

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались местный ЦСКА и череповецкая «Северсталь». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей льда.

Счёт в матче был открыт на 11-й минуте игрового времени - отличился Адам Лишка, выведя гостей вперёд. На 16-й минуте Александр Скоренов удвоил преимущество «Северстали».

В середине второго периода ЦСКА удалось сократить отставание в счёте усилиями Максима Соркина, однако на большее армейцев не хватило.

ЦСКА потерпел третье поражение в последних четырёх встречах, «Северсталь» одержала вторую победу кряду.