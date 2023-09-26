ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Северсталь» в Москве одолела ЦСКА в матче КХЛ

Встреча прошла в Москве.
26 сентября 2023 21:35
автор: Александр Кожевников

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались местный ЦСКА и череповецкая «Северсталь». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей льда.

Счёт в матче был открыт на 11-й минуте игрового времени - отличился Адам Лишка, выведя гостей вперёд. На 16-й минуте Александр Скоренов удвоил преимущество «Северстали».

В середине второго периода ЦСКА удалось сократить отставание в счёте усилиями Максима Соркина, однако на большее армейцев не хватило.

ЦСКА потерпел третье поражение в последних четырёх встречах, «Северсталь» одержала вторую победу кряду.

источник: «Советский спорт»
«Недоволен всем». Алексей Жамнов — о поражении «Спартака» от «Сочи»
Кубанцы выдают мощный отрезок.
26.09.2023 22:55
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
Билялетдинов назвал причины поражения «Ак Барса» в матче с минским «Динамо»
«Ак Барс» уступил со счётом 2:3.
26.09.2023 22:54
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Федотов прокомментировал поражение ЦСКА в матче КХЛ с «Северсталью»
Армейцы уступили сопернику со счётом 1:2.
26.09.2023 22:28
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Судьи ошибочно засчитали гол «Сочи» в ворота «Спартака» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Кубанцы выиграли при этом – 3:2.
26.09.2023 22:25
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
«Сочи» одержал шестую победу подряд в КХЛ, обыграв «Спартак»
Встреча хоккейных клубов прошла в Москве.
26.09.2023 21:48
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Минское «Динамо» обыграло «Ак Барс»
Встреча завершилась со счётом 3:2.
26.09.2023 21:33
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Витязь» потерпел восьмое поражение подряд в КХЛ
В этот раз подмосковный клуб проиграл «Торпедо».
26.09.2023 21:07
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Бузова упала на лед после символического вбрасывания перед началом матча КХЛ (видео)
Бузова упала на лед после символического вбрасывания перед началом матча КХЛ (видео)
Звезда открывала игру между минским «Динамо» и «Ак Барсом».
26.09.2023 20:18
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Артемий Панарин получил травму
Артемий Панарин получил травму
Форвард пропустит тренировку.
26.09.2023 19:44
Хоккей
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.