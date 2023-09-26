«Сочи» одержал шестую победу подряд в КХЛ, обыграв «Спартак»

Хоккеисты «Сочи» на выезде оказались сильнее «Спартака» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Очная встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «барсов».

За гостевую команду шайбы забросили Дмитрий Завгородний (30-я минута), Данила Галенюк (39) и Артём Волков. За московский клуб голами отметились Ансель Галимов (33) и Дмитрий Вишневский (56).

Таким образом, «Сочи» набирает 14 очков и поднимается на четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» опускается на пятую строчку, имея в своём активе 13 очков.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Спартак» – «Сочи» – 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Голы: Галимов, 32:31; Вишневский, 55:58 (бол.) – Завгородний, 29:00; Галенюк, 38:21; Волков, 41:26.