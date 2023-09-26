ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Судьи ошибочно засчитали гол «Сочи» в ворота «Спартака» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Кубанцы выиграли при этом – 3:2.
26 сентября 2023 22:25
автор: Тимур Пацюк

Департамент судейства КХЛ назвал ошибочным решение арбитров засчитать вторую шайбу «Сочи» в ворота московского «Спартака» в матче регулярного чемпионата. Напомним, игра завершилась победой «барсов» - 3:2.

«На 39-й минуте матча главный судья ошибочно засчитал взятие ворот в исполнении Данилы Галенюка. Данная ситуация не попадает под пункт 2 правила 31: «Поскольку существует человеческий фактор, связанный с подачей свистка на остановку матча, главный судья может посчитать, что игра должна быть остановлена незадолго до того, как в действительности прозвучал свисток. Тот факт, что шайба может оставаться свободной или пересечь линию ворот до того, как прозвучал свисток, не имеет никакого значения, если главный судья решил, что игра должна была быть остановлена до того, как это произошло», - говорится в заявлении на сайте Континентальной хоккейной лиги.

Также в КХЛ добавили, что дополнительно рассмотрят данный эпизод.

Для «Сочи» это уже шестая победа подряд. Команда Дмитрия Кокорева с 14 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Спартака» 13 баллов и пятая строчка.

источник: КХЛ
Билялетдинов назвал причины поражения «Ак Барса» в матче с минским «Динамо»
«Ак Барс» уступил со счётом 2:3.
26.09.2023 22:54
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Федотов прокомментировал поражение ЦСКА в матче КХЛ с «Северсталью»
Армейцы уступили сопернику со счётом 1:2.
26.09.2023 22:28
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Сочи» одержал шестую победу подряд в КХЛ, обыграв «Спартак»
Встреча хоккейных клубов прошла в Москве.
26.09.2023 21:48
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Северсталь» в Москве одолела ЦСКА в матче КХЛ
Встреча прошла в Москве.
26.09.2023 21:35
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Минское «Динамо» обыграло «Ак Барс»
Встреча завершилась со счётом 3:2.
26.09.2023 21:33
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Витязь» потерпел восьмое поражение подряд в КХЛ
В этот раз подмосковный клуб проиграл «Торпедо».
26.09.2023 21:07
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Бузова упала на лед после символического вбрасывания перед началом матча КХЛ (видео)
Бузова упала на лед после символического вбрасывания перед началом матча КХЛ (видео)
Звезда открывала игру между минским «Динамо» и «Ак Барсом».
26.09.2023 20:18
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Артемий Панарин получил травму
Артемий Панарин получил травму
Форвард пропустит тренировку.
26.09.2023 19:44
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Евгений Кузнецов: думаю, что я свой последний матч за сборную России уже сыграл
В 2019 году нападающего дисквалифицировали за употребления допинга.
26.09.2023 15:10
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.