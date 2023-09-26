Судьи ошибочно засчитали гол «Сочи» в ворота «Спартака» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Департамент судейства КХЛ назвал ошибочным решение арбитров засчитать вторую шайбу «Сочи» в ворота московского «Спартака» в матче регулярного чемпионата. Напомним, игра завершилась победой «барсов» - 3:2.

«На 39-й минуте матча главный судья ошибочно засчитал взятие ворот в исполнении Данилы Галенюка. Данная ситуация не попадает под пункт 2 правила 31: «Поскольку существует человеческий фактор, связанный с подачей свистка на остановку матча, главный судья может посчитать, что игра должна быть остановлена незадолго до того, как в действительности прозвучал свисток. Тот факт, что шайба может оставаться свободной или пересечь линию ворот до того, как прозвучал свисток, не имеет никакого значения, если главный судья решил, что игра должна была быть остановлена до того, как это произошло», - говорится в заявлении на сайте Континентальной хоккейной лиги.

Также в КХЛ добавили, что дополнительно рассмотрят данный эпизод.

Для «Сочи» это уже шестая победа подряд. Команда Дмитрия Кокорева с 14 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Спартака» 13 баллов и пятая строчка.