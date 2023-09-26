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Федотов прокомментировал поражение ЦСКА в матче КХЛ с «Северсталью»

Армейцы уступили сопернику со счётом 1:2.
26 сентября 2023 22:28
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором московский клуб на своей площадке потерпел поражение от «Северстали» (1:2).

«Соперника с победой. Здорово двигались и контролировали шайбу. Я думаю, что с нашей игрой всё понятно. Особенно первый период. Тут добавить сложно что-то. Все всё видели. Постараемся что-то изменить к следующей игре. Но так двигаться и так играть с шайбой, не очень быстро принимать решения… Парни знают и сами чувствуют все эти моменты, но пока результат негативный. Будем искать выход из положения», — приводит слова 53-летнего специалиста «Чемпионат».

В настоящий момент ЦСКА занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав девять очков после 11 сыгранных матчей. «Северсталь» находится на шестой позиции, имея в своём активе 11 очков.

источник: Чемпионат.com
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