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Билялетдинов назвал причины поражения «Ак Барса» в матче с минским «Динамо»

«Ак Барс» уступил со счётом 2:3.
26 сентября 2023 22:54
автор: Александр Кожевников

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«К сожалению, у нас не получилось сыграть в ту игру, которую мы хотели. Достаточно много было брака. В атаке мы мало что сделали, хотя мы и в счете вели. Ребята старались, при 2:2 мы пытались навязать свою игру, но нам не все давали. Ахтямов молодец, сыграл очень достойно, уверенно и надежно. Это нас радует. Меньшинство у нас действует неплохо, достаточно хорошо обороняется, в этом плане сработали достойно. А вот большинство не получилось. Мало того, что забить не получилось, так еще и сами пропустили», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

В следующем матче «Ак Барс» сыграет с «Торпедо» в Нижнем Новгороде. Встреча состоится 28 сентября.

источник: КХЛ
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