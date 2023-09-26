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«Недоволен всем». Алексей Жамнов — о поражении «Спартака» от «Сочи»

Кубанцы выдают мощный отрезок.
26 сентября 2023 22:55
автор: Тимур Пацюк

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи». Москвичи уступили на своём льду со счётом 2:3.

«Мы не имеем права так играть. Я говорю про весь матч, а не только про игру «5 на 3». Это был худший матч в сезоне. Даже при 2:6 от «Адмирала» были какие‑то мысли, идеи. Будем разбираться.

Отсутствие Рукавишникова? Дали ему отдохнуть. Талалуев не играл? Решили попробовать другие сочетания», — цитирует Жамнова «Матч ТВ».

«Спартак» после 11 матчей имеет в своём активе 13 очков. Столичный клуб занимает пятое место на Западе. 28 сентября красно-белые сыграют на выезде с «Северсталью».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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