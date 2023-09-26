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Квартальнов – о победе над «Ак Барсом»: понравилась наша целостность

Минское «Динамо» вырвало победу у соперника в концовке встречи.
26 сентября 2023 23:00
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу команды на «Ак Барсом» со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Сегодня мы опять отыгрывались, а хотелось бы повести в счёте. Играли с хорошим соперником, ошибки были. Но понравилась наша целостность. Два раза оставались втроём против пятерых, да ещё и против такой команды. Нам повезло. Мы довольны игрой в меньшинстве. Мы даём гандикап, это неправильно. Почему мы так плохо начинаем и пропускаем голы… Я, наверное, скоро превращусь в попугая: всё время говорю игрокам одно и то же», — приводит слова Квартальнова пресс-служба КХЛ.

После десяти проведённых матчей «Динамо» идёт на девятой позиции в турнирной таблице Западной конференции, набрав девять очков. «Ак Барс» располагается на третьей строчке на Востоке, имея в своём активе 14 очков.

источник: КХЛ
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