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Андрей Козырев: экзамен московским ЦСКА «Северсталь» сдала на отлично

Череповецкий клуб увозит победу из столицы.
26 сентября 2023 23:15
автор: Тимур Пацюк

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА. Череповецкий клуб оказался сильнее столичной команды – 2:1.

«Не секрет, что ЦСКА является флагманом нашего хоккея. Отрадно, что мы этот экзамен сегодня сдали на отлично. Мы старались играть в своём стиле, за счёт комбинаций, контроля шайбы.

В первой двадцатиминутке нам это хорошо удалось, во втором периоде соперник пытался переломить ход матча. Немного армейцы нас поприжали, а мы сыграли академично, отдавали лишние передачи, когда нужно было бросать. Но это свойственно молодым ребятам», - заявил Козырев на послематчевой пресс-конференции.

«Северсталь» набрала 11 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице Западной конференции. У ЦСКА 9 очков и предпоследняя, десятая строчка.

источник: КХЛ
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