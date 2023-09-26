Андрей Козырев: экзамен московским ЦСКА «Северсталь» сдала на отлично

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА. Череповецкий клуб оказался сильнее столичной команды – 2:1.

«Не секрет, что ЦСКА является флагманом нашего хоккея. Отрадно, что мы этот экзамен сегодня сдали на отлично. Мы старались играть в своём стиле, за счёт комбинаций, контроля шайбы.

В первой двадцатиминутке нам это хорошо удалось, во втором периоде соперник пытался переломить ход матча. Немного армейцы нас поприжали, а мы сыграли академично, отдавали лишние передачи, когда нужно было бросать. Но это свойственно молодым ребятам», - заявил Козырев на послематчевой пресс-конференции.

«Северсталь» набрала 11 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице Западной конференции. У ЦСКА 9 очков и предпоследняя, десятая строчка.