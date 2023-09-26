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Мичков объяснил шестиматчевую победную серию «Сочи»

«Сочи» оказался сильнее «Спартака».
26 сентября 2023 23:46
автор: Александр Кожевников

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков прокомментировал победу над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Отличная командная игра, очень здорово сыграли в меньшинстве, это сегодня было ключевое. Двигаемся дальше, от игры к игре, готовимся к следующему сильному сопернику, будем играть только на победу.

Командный дух, командный характер на высоте. Правильная игра в обороне и свои моменты реализовываем более менее неплохо. Есть, к чему стремиться, чтобы играть еще увереннее», - приводит слова Мичкова «Спорт-Экспресс».

«Сочи» с 14 очками занимает четвёртое место на Западе.

источник: «Спорт-Экспресс»
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