Дубль Дадонова помог «Далласу» обыграть «Миннесоту» в предсезонном матче НХЛ

«Даллас» на своем льду обыграл «Миннесоту» в предсезонном матче НХЛ.
Встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу »Старз».
У хозяев дубль оформил российский форвард Евгений Дадонов. Нападающий был признан третьей звездой матча. Также у «Далласа» отличились Джо Павелски, Джеймс Робертсон, Мэйсон Марчмент и Тайлер Сегин .
У »Миннесоты» отличился Джуджхар Хайра (2). Отметим, что российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов участия в матче не принимал.
В другой встрече «Сент-Луис» нанёс поражение «Коламбусу» со счётом 3:2. Российский форвард «блюзменов» Алексей Торопченко очков не набрал.
источник: «Советский спорт»