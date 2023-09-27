Дубль Дадонова помог «Далласу» обыграть «Миннесоту» в предсезонном матче НХЛ

«Даллас» на своем льду обыграл «Миннесоту» в предсезонном матче НХЛ.

Встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу »Старз».

У хозяев дубль оформил российский форвард Евгений Дадонов. Нападающий был признан третьей звездой матча. Также у «Далласа» отличились Джо Павелски, Джеймс Робертсон, Мэйсон Марчмент и Тайлер Сегин .

У »Миннесоты» отличился Джуджхар Хайра (2). Отметим, что российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов участия в матче не принимал.

В другой встрече «Сент-Луис» нанёс поражение «Коламбусу» со счётом 3:2. Российский форвард «блюзменов» Алексей Торопченко очков не набрал.