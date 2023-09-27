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Передача голкипера Кочеткова помогла «Каролине» победить «Тампу-Бэй»

Матч завершился со счётом 5:2.
Передача голкипера Кочеткова помогла «Каролине» победить «Тампу-Бэй»
27 сентября 2023 08:16
автор: Виталий Овсянников
автор фото: НХЛ

Подошёл к концу предсезонный матч НХЛ, в котором «Каролина» сыграла на домашней арене против «Тампы-Бэй».

Отметим, что игра закончилась со счётом 5:2.

Авторами заброшенных шайб в составе победителей стали Джейден Хальбгевакс, Калеб Джонс, Тони Деанджело, Ноэль Гунлер и Киффер Беллоуз. За гостей отличились Алекс Барре-Буле и Конор Шири.

Российский голкипер «ураганов» Пётр Кочетков вышел на лёд на 33-й минуте матча, заменив Фредерика Андерсена. Более того, он стал автором результативной передачи, оформив ассист на Тони Деанджело.

В составе «Каролины» сыграл защитник Дмитрий Орлов, но россиянину не удалось отметиться результативными действиями.

Напомним, новый сезон НХЛ начнется 11 октября.

источник: «Советский спорт»
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