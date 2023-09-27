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«Рейнджерс» победили «Айлендерс», Варламов пропустил четыре шайбы, Шестёркин — одну

Встреча завершилась со счётом 4:2.
27 сентября 2023 08:33
автор: Виталий Овсянников

Подошёл к концу предсезонный матч НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашней арене сыграли против «Нью-Йорк Айлендерс».

Отметим, что «копы» оказались сильнее «островитян» со счётом 4:2.

Авторами заброшенных шайб в составе победителей стали Каапо Какко, Тайлер Питлик, Крис Крайдер и Блейк Уилер. У «Айлендерс» голы забили Уильям Дюфур и Арно Дюрандо.

В стартовом составе обеих команд вышли российские голкиперы. В составе хозяев Игорь Шестёркин отыграл 29 минут 38 секунд. На его счету 10 сэйвов и одна пропущенная шайба. Ворота «островитян» защищал Семён Варламов, который провёл на льду 40 минут, пропустил четыре шайбы и оформил 20 сэйвов.

источник: «Советский спорт»
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