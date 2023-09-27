Американский нападающий Дзингел в ближайшее время подпишет контракт с клубом КХЛ

Агент Алёша Пилко, клиентом которого является американский форвард Райан Дзингел, заявил, что ближайшее время нападающий заключит соглашение с одним из клубов КХЛ.

«Райан Дзингел провёл работу в тренировочном лагере «Аризоны», показал, что физически полностью восстановился. Райан выглядит очень прилично. Предложение из КХЛ у нас есть, на днях мы с игроком должны его принять», – заявил Пилко в интервью изданию «Чемпионат».

В прошлом сезоне 31-летний хоккеист играл в клубе АХЛ «Чикаго Вулвз». Нападающий провёл 22 встречи, в которых забил два гола и оформил девять ассистов. Отметим, что в активе Райана Дзингела имеется серьезный опыт выступлений в НХЛ, где он провёл 404 встречи, забросил 87 шайб и сделал 101 результативную передачу.