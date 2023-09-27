Каменский высказался о возможной отставке Федорова с поста главного тренера ЦСКА

Экс-форвард сборной России по хоккею Валерий Каменский высказался о потенциальной отставке главного тренера ЦСКА Сергея Федорова.

В текущем сезоне КХЛ армейцы занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В активе ЦСКА девять очков в 11 матчах.

«Есть руководство команды, они знают внутри всю подноготную, поэтому я вам не могу сказать. Думаю, что они ему доверяют после двух выигранных кубков. Может Федоров просто устал и ЦСКА нужен новый тренер? Я не могу ответить на этот вопрос. Как Федоров может устать? Если устал бы, то он бы не начинал сезон. Это глупый вопрос», - приводит «Спорт день за днём» слова Каменского.

Федоров дважды приводил ЦСКА к Кубку Гагарина. В минувшем сезоне в финальной серии московский клуб был сильнее казанского «Ак Барса» со счетом 4-3.