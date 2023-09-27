Путин предоставил российское гражданство канадскому хоккеисту Кэмерону Ли

Сегодня, 27 сентября, стало известно о том, что президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство защитнику «Амура» Кэмерону Ли.

Об этом сообщило издание «РИА Новости».

Отмечается, что глава РФ уже подписал соответствующий указ.

Напомним, 26-летний защитник выступал за команду Университета Западного Мичигана с 2016 по 2020 годы. После этого Кэмерон Ли перешёл в клуб НХЛ «Питтсбург». Некоторое время провёл в аренде в чемпионате Словакии, после чего выступал за фарм-клуб «Пингвинов» - «Уилкс/Бэри» в АХЛ.

В прошлом сезоне провёл за хабаровский «Амур» 53 встречи. В текущем регулярном чемпионате КХЛ сыграл девять матчей, в которых набрал шесть результативных баллов.