Игорь Ларионов: в «Торпедо» не акцентируют внимание на лидерстве в КХЛ

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что в клубе не акцентируют внимание на том факте, что команда сейчас лидирует в КХЛ.

«Мы абсолютно не акцентируем внимание на лидерстве в КХЛ. Это промежуточные маленькие достижения, которые ни о чём ещё не говорят.

Сегодня ты первый, а завтра — третий. Главное, чтобы у команды была уверенность, правильная игра», — приводит слова Ларионова ТАСС.

«Торпедо» победило в 8 из 10 матчей регулярного чемпионата КХЛ нынешнего сезона. Сейчас клуб из Нижнего Новгорода занимает 1-е место в сводной таблице. Накануне, 26 сентября, автозаводцы в гостях обыграли подмосковный «Витязь» (4:2).