В звено к Овечкину добавили Мирошниченко на тренировке «Вашингтона»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери пробует новые сочетания в звеньях команды. В одно звено с российским хоккеистом, капитаном клуба Александром Овечкиным и Никласом Бэкстрёмом был представлен правый крайний форвард Иван Мирошниченко.
Об этом сообщает журналистка Сэмми Сильбер.
Мирошниченко в составе звена сменил Ти Джея Оши.
Составы звеньев «Вашингтона»:
Овечкин — Бекстрём — Мирошниченко;
Макмайкл — Кузнецов — Уилсон;
Снивли — Дауд — Оши;
Кристалл — Сгарбосса — Дюбе — Суздалев.
Сандин — Карлсон;
Хеман-Актелль — Алексеев;
Йохансен — Иорио;
Лейверманн — Дэй.
Линдгрен;
Шепард;
Гибсон.
источник: «Советский спорт»