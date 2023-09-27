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В звено к Овечкину добавили Мирошниченко на тренировке «Вашингтона»

Игроков наигрывают в один состав.
27 сентября 2023 16:59
автор: Александр Кожевников

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери пробует новые сочетания в звеньях команды. В одно звено с российским хоккеистом, капитаном клуба Александром Овечкиным и Никласом Бэкстрёмом был представлен правый крайний форвард Иван Мирошниченко.

Об этом сообщает журналистка Сэмми Сильбер.

Мирошниченко в составе звена сменил Ти Джея Оши.

Составы звеньев «Вашингтона»:

Овечкин — Бекстрём — Мирошниченко;

Макмайкл — Кузнецов — Уилсон;

Снивли — Дауд — Оши;

Кристалл — Сгарбосса — Дюбе — Суздалев.

Сандин — Карлсон;

Хеман-Актелль — Алексеев;

Йохансен — Иорио;

Лейверманн — Дэй.

Линдгрен;

Шепард;

Гибсон.

источник: «Советский спорт»
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