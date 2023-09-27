«Локомотив» перед домашним матчем КХЛ принял участие в благотворительной акции «ДоброFON»

В понедельник, 25 сентября, благотворительная программа Фонбет «ДоброFON» провела благотворительную акцию на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ярославским «Локомотивом» и магнитогорским «Металлургом». Данная акция была приурочена ко Всемирному дню сердца, который отмечается 29 сентября.

Игроки ярославцев появились на раскатке в джерси оригинального дизайна. Позже все хоккейные свитеры были переданы в фонд для проведения благотворительного аукциона.

Количество зрителей, пришедших на матч, было умножено на 100, а полученная сумма — 614 200 рублей — при поддержке благотворительного фонда «Детские сердца» отправилась в помощь детскому кардиологическому отделению «Клинической больницы им. Семашко» в Ярославле.

Отметим, что встреча регулярного чемпионата КХЛ с «Магниткой» завершилась уверенной победой «Локомотива» со счётом 4:1.

Благотворительная программа Фонбет «ДоброFON» направлена на оказание помощи незащищенным слоям населения: пожилым людям, воспитанникам детских домов и интернатов, детям с ограниченными возможностями здоровья. Данная программа участвует в создании приемлемых условий жизни, в изменении отношения к ним в обществе, а также в их социальной адаптации. Девиз благотворительной программы — «Спорт должен быть доступен для каждого».