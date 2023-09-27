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Дубль Гальченюка помог СКА разгромить «Сибирь»

Армейцы одержали четвёртую победу кряду.
Дубль Гальченюка помог СКА разгромить «Сибирь»
27 сентября 2023 17:45
автор: Виталий Стопин
автор фото: РИА Новости

В Новосибирске 27 сентября прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/2024. В гости к «Сибири» пожаловал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Счёт в середине второй двадцатиминутки открыл нападающий питерских армейцев Михаил Воробьёв. На 39-й минуте матча американский легионер СКА Алекс Гальченюк с передач Михаила Воробьёва и Семёна Синяткина удвоил преимущество своей команды. Окончательный счёт в самой концовке встречи установил всё тот же Гальченюк, оформивший дубль.

СКА одержал четвёртую победу подряд после пяти поражений. В следующем матче «Сибирь» в гостях встретится с астанинским «Барысом» (30 сентября), а СКА на чужом льду сразиться с «Сочи» (2 октября).

источник: «Советский спорт»
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