Дубль Гальченюка помог СКА разгромить «Сибирь»

В Новосибирске 27 сентября прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/2024. В гости к «Сибири» пожаловал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Счёт в середине второй двадцатиминутки открыл нападающий питерских армейцев Михаил Воробьёв. На 39-й минуте матча американский легионер СКА Алекс Гальченюк с передач Михаила Воробьёва и Семёна Синяткина удвоил преимущество своей команды. Окончательный счёт в самой концовке встречи установил всё тот же Гальченюк, оформивший дубль.

СКА одержал четвёртую победу подряд после пяти поражений. В следующем матче «Сибирь» в гостях встретится с астанинским «Барысом» (30 сентября), а СКА на чужом льду сразиться с «Сочи» (2 октября).