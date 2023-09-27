Ротенберг раздражительно ответил на вопрос о судействе матчей СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился эмоциями от уверенной победы подопечные в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (3:0).

«Хочу отметить арену в Новосибирске. Мы здесь впервые играем, здесь замечательная атмосфера. Здорово, что у нас появляются такие арены. В такой атмосфере очень приятно играть.

Сегодня мы провели солидный матч: не дали ничего сделать сопернику, парни выполнили установку, самоотверженно сыграли, ловили шайбы на себя, в атаке сыграли похитрее, как мы их и просили. Но нам есть над чем работать, не всем довольны.

Судьи стали лояльнее к СКА? Здесь не надо искать околохоккейных вещей. Судьи выполняют свою работу. Там были чистые удаления. Наши ребята сегодня сыграли дисциплинированно. Судьи — часть хоккея. Иногда я могу высказать правду… Правда всегда нужна. Нужно открыто разговаривать. Бывают в СМИ разные интриги. На сегодняшний день много проплаченной прессы. А нам нужны СМИ, которые будет честно разбирать игру по хоккейным компонентам. Тогда мы все будем в плюсе. Ведь пресса — тоже часть игры. Мы все вместе делаем этот продукт. Надеемся, что все вместе сможем вывести хоккей на новый уровень», — приводит слова Ротенберга «Чемпионат».

СКА в 11 матчах набрал 12 очков и располагается на шестом месте в таблице Западной конференции КХЛ. Следующий матч питерские армейцы проведут в гостях с «Сочи».