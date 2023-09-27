«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» в домашнем матче КХЛ

В Уфе 27 сентября состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/2024 между местным «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 5:3.

Счёт в середине первого периода открыл нападающий башкирской команды Николай Кулёмин. Однако за 45 секунд до первого перерыва защитник «медведей» Виктор Антипин позволил своей команде уйти на перерыв при ничейном счёте.

За три стартовые минуты второй двадцатиминутки игроки «Салавата» отличились дважды — сначала в равных составах шайбу забросил форвард Александр Шаров, а затем в меньшинстве отличился нападающий Владислав Ефремов. Но вновь челябинцы смогли уйти на перерыв при равном счёте — на 37-й минуте точный бросок удался Михаилу Котляревскому, а через 70 секунд отличился Александр Рыков.

Победу уфимцам принёс Николай Кулёмин, на 44-й минуте оформивший дубль. Окончательный счёт на последней минуте матча установил Никита Зоркин, поразивший уже пустые ворота гостей.

«Салават Юлаев» в 10 матчах набрал 12 очков и поднялся на шестое место в таблице Восточной конференции. «Трактор» после 11 матчей имеет в своём активе 12 очков и идёт седьмым на Востоке.