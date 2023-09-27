ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» в домашнем матче КХЛ

Команды на двоих забросили восемь шайб.
27 сентября 2023 19:18
автор: Виталий Стопин

В Уфе 27 сентября состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/2024 между местным «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 5:3.

Счёт в середине первого периода открыл нападающий башкирской команды Николай Кулёмин. Однако за 45 секунд до первого перерыва защитник «медведей» Виктор Антипин позволил своей команде уйти на перерыв при ничейном счёте.

За три стартовые минуты второй двадцатиминутки игроки «Салавата» отличились дважды — сначала в равных составах шайбу забросил форвард Александр Шаров, а затем в меньшинстве отличился нападающий Владислав Ефремов. Но вновь челябинцы смогли уйти на перерыв при равном счёте — на 37-й минуте точный бросок удался Михаилу Котляревскому, а через 70 секунд отличился Александр Рыков.

Победу уфимцам принёс Николай Кулёмин, на 44-й минуте оформивший дубль. Окончательный счёт на последней минуте матча установил Никита Зоркин, поразивший уже пустые ворота гостей.

«Салават Юлаев» в 10 матчах набрал 12 очков и поднялся на шестое место в таблице Восточной конференции. «Трактор» после 11 матчей имеет в своём активе 12 очков и идёт седьмым на Востоке.

источник: «Советский спорт»
Роман Ротенберг: по Серебрякову в СКА надо спросить у тех, кто эту новость запустил в прессу
Тренер петербуржцев назвал информацию о переходе вратаря «Адмирала» сплетнями.
27.09.2023 19:56
Хоккей
автор: Денис Владимиров
Борис Майоров раскритиковал предоставление гражданства России канадцу Кэмерону Ли
Хоккеист «Амура» приехал в КХЛ в прошлом году.
27.09.2023 19:38
Хоккей
автор: Денис Владимиров
Ротенберг раздражительно ответил на вопрос о судействе матчей СКА
Ранее Роман Борисович позволял себе критические высказывание в адрес арбитров КХЛ.
27.09.2023 18:53
Хоккей
автор: Виталий Стопин
Дубль Гальченюка помог СКА разгромить «Сибирь»
Дубль Гальченюка помог СКА разгромить «Сибирь»
Армейцы одержали четвёртую победу кряду.
27.09.2023 17:45
Хоккей
автор: Виталий Стопин
«Локомотив» перед домашним матчем КХЛ принял участие в благотворительной акции «ДоброFON»
«Локомотив» перед домашним матчем КХЛ принял участие в благотворительной акции «ДоброFON»
Ярославцы помогли организаторам акции собрать внушительную сумму, которую направили на благотворительность.
27.09.2023 17:37
Хоккей
автор: Виталий Стопин
В звено к Овечкину добавили Мирошниченко на тренировке «Вашингтона»
Игроков наигрывают в один состав.
27.09.2023 16:59
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Игорь Ларионов: в «Торпедо» не акцентируют внимание на лидерстве в КХЛ
Нижегородцы прекрасно начали регулярный чемпионат.
27.09.2023 16:28
Хоккей
автор: Виталий Стопин
Путин предоставил российское гражданство канадскому хоккеисту Кэмерону Ли
Игрок выступает за «Амур».
27.09.2023 15:53
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Каменский высказался о возможной отставке Федорова с поста главного тренера ЦСКА
Специалист возглавляет команду с 2021 года.
27.09.2023 15:19
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.