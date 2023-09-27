Борис Майоров раскритиковал предоставление гражданства России канадцу Кэмерону Ли

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал предоставление российского гражданства канадскому защитнику хабаровского «Амура» Кэмерону Ли.

«Я к этому отношусь отрицательно. Не знаю мотивов Ли, может быть, у него корни какие там, может быть, родственники дальние живут в России. По нашему законодательству, по-моему, пять лет человек должен прожить, выучить язык и так далее», – приводит слова Майорова «ВсеПроСпорт».

Ли перешёл в «Амур» летом 2022 года. Всего в составе хабаровского клуба он провёл 62 матча, в которых забросил восемь шайб и сделал 18 результативных передач. В нынешнем сезоне 25-летний хоккеист отметился одним голом и пятью ассистами в девяти встречах.