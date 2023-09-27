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Роман Ротенберг: по Серебрякову в СКА надо спросить у тех, кто эту новость запустил в прессу

Тренер петербуржцев назвал информацию о переходе вратаря «Адмирала» сплетнями.
27 сентября 2023 19:56
автор: Денис Владимиров

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о возможном подписании голкипера владивостокского «Адмирала» Никиты Серебрякова.

«Переговоры по Серебрякову? Надо спросить у тех, кто эту новость запустил в прессу. Мы сплетни не комментируем. Конечно, мы всегда будем рады иметь сильнейших игроков в СКА. Здесь важно решение самого Никиты», – приводит слова Ротенберга «Чемпионат».

Серебряков выступает за «Адмирал» с 2021 года. Ранее он выступал за владивостокский клуб с 2016 по 2019 год. В нынешнем сезоне 27-летний вратарь сыграл шесть матчей, в которых пропустил 15 шайб.

источник: Чемпионат.com
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