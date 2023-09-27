«Амур» проиграл четвёртый матч подряд, уступив «Нефтехимику»

В Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались местный «Нефтехимик» и хабаровский «Амур».

Встреча завершилась победой «Нефтехимика» в серии буллитов - 3:2.

Счёт в матче был открыт на 18-й минуте игрового времени - отличился Никита Сетдиков. На 24-й минуте Наиль Якупов удвоил преимущество хозяев в счёте. Однако, ещё до конца второго периода «Амуру» удалось отыграться - отличились Дмитрий Шевченко и Ян Дрозг.

В третьем периоде голов забито не было, ка ки в овертайме. В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты «Нефтехимика».