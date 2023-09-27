«Локомотив» обыграл «Автомобилист» в КХЛ

В Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались местный «Локомомтив» и екатеринбургский «Автомобилист».

Встреча завершилась победой «Локомотива» со счётом 3:1.

В составе хозяев льда отличились Георгий Иванов, Ярослав Лихачёв и Максим Шалунов. За «Автомобилист» шайбой отметился Алексей Бывальцев.

Для «Локомотива» эта победа стала четвёртой в последних пяти встречах. «Автомобилист» проиграл впервые за последние три матча.