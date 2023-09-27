«Металлург» проиграл «Куньлуню» в КХЛ

В Мытищах завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались местный «Куньлунь Ред Стар» и магнитогорский «Металлург».

Встреча завершилась победой «Куньлуня» в серии буллитов со счётом 3:2.

В первом периоде в ворота китайского клуба залетело две шайбы - отличились Александр Петунин и Егор Коробкин.

В третьем периоде хозяевам льда удалось отыграться усилиями Брэндона Ипа и Зака Лесли.

В овертайме голов забито не было, а в серии буллитов сильнее оказались хоккеисты пекинского клуба.