«Металлург» проиграл «Куньлуню» в КХЛ

В Мытищах завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались местный «Куньлунь Ред Стар» и магнитогорский «Металлург».
Встреча завершилась победой «Куньлуня» в серии буллитов со счётом 3:2.
В первом периоде в ворота китайского клуба залетело две шайбы - отличились Александр Петунин и Егор Коробкин.
В третьем периоде хозяевам льда удалось отыграться усилиями Брэндона Ипа и Зака Лесли.
В овертайме голов забито не было, а в серии буллитов сильнее оказались хоккеисты пекинского клуба.
источник: «Советский спорт»