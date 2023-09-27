Защитник Николай Глухов покинул «Ладу»

Защитник Николай Глухов покинул тольяттинскую «Ладу». Об этом сообщает пресс-служба клуба КХЛ.

Отмечается, что стороны расстались по обоюдному согласию. 28-летний хоккеист выступал за тольяттнцев с 2022 года. В составе команды он провёл 61 матч. В КХЛ за клуб защитник сыграл четыре встречи и отметился одной заброшенной шайбой.

После 11 матчей в текущем сезоне КХЛ «Лада» набрала 14 очков и занимает второе место в таблице Восточной конференции. В следующей игре тольяттинцы 28 сентября сыграют в гостях с подмосковным «Витязем».