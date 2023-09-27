ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Защитник Николай Глухов покинул «Ладу»

Стороны разошлись по обоюдному согласию.
27 сентября 2023 23:02
автор: Денис Владимиров

Защитник Николай Глухов покинул тольяттинскую «Ладу». Об этом сообщает пресс-служба клуба КХЛ.

Отмечается, что стороны расстались по обоюдному согласию. 28-летний хоккеист выступал за тольяттнцев с 2022 года. В составе команды он провёл 61 матч. В КХЛ за клуб защитник сыграл четыре встречи и отметился одной заброшенной шайбой.

После 11 матчей в текущем сезоне КХЛ «Лада» набрала 14 очков и занимает второе место в таблице Восточной конференции. В следующей игре тольяттинцы 28 сентября сыграют в гостях с подмосковным «Витязем».

источник: ХК «Лада»
«Металлург» проиграл «Куньлуню» в КХЛ
Встреча прошла в Мытищах.
27.09.2023 22:00
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Локомотив» обыграл «Автомобилист» в КХЛ
«Локомотив» обыграл «Автомобилист» в КХЛ
Встреча прошла в Ярославле.
27.09.2023 21:51
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Амур» проиграл четвёртый матч подряд, уступив «Нефтехимику»
Встреча завершилась в серии буллитов.
27.09.2023 21:28
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Ротенберг рассказал о состоянии Марата Хайруллина
Игроку попали шайбой по голове.
27.09.2023 20:27
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Роман Ротенберг: по Серебрякову в СКА надо спросить у тех, кто эту новость запустил в прессу
Тренер петербуржцев назвал информацию о переходе вратаря «Адмирала» сплетнями.
27.09.2023 19:56
Хоккей
автор: Денис Владимиров
Борис Майоров раскритиковал предоставление гражданства России канадцу Кэмерону Ли
Хоккеист «Амура» приехал в КХЛ в прошлом году.
27.09.2023 19:38
Хоккей
автор: Денис Владимиров
«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» в домашнем матче КХЛ
Команды на двоих забросили восемь шайб.
27.09.2023 19:18
Хоккей
автор: Виталий Стопин
Ротенберг раздражительно ответил на вопрос о судействе матчей СКА
Ранее Роман Борисович позволял себе критические высказывание в адрес арбитров КХЛ.
27.09.2023 18:53
Хоккей
автор: Виталий Стопин
Дубль Гальченюка помог СКА разгромить «Сибирь»
Дубль Гальченюка помог СКА разгромить «Сибирь»
Армейцы одержали четвёртую победу кряду.
27.09.2023 17:45
Хоккей
автор: Виталий Стопин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.