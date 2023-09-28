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«Локомотив» впервые с 2018 года одержал победу над «Автомобилистом»

Матч завершился со счётом 3:1 в пользу железнодорожников.
28 сентября 2023 08:26
автор: Виталий Овсянников

Вчера, 27 сентября, в Ярославле состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомомтив» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» со счётом 3:1.

Отметим, что для ярославцев эта победа над клубом из Екатеринбурга стала первой с января 2018 года. В домашних матчах железнодорожники обыграли «Автомобилист» впервые с сентября 2017-го.

В составе хозяев льда отличились Георгий Иванов, Ярослав Лихачёв и Максим Шалунов. За «Автомобилист» шайбой отметился Алексей Бывальцев.

Для «Локомотива» эта победа стала четвёртой в последних пяти встречах. «Автомобилист» проиграл впервые за последние три матча.

источник: «Советский спорт»
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