«Айлендерс» обыграли «Филадельфию» в предсезонном матче, Сорокин совершил 12 сейвов

«Нью-Йорк Айлендерс» принимал на своём льду «Филадельфию» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги.

Встреча на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершилась победой »островитян» со счётом 2:1.

В составе клуба из Нью-Йорка шайбы забросили Симон Хольмстрём и Жюльен Готье.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин провёл на льду 30 минут и 33 секунды и сделал 12 сейвов. Российский форвард клуба Руслан Исхаков не отметился набранными очками.

У «Филадельфии» отличился Райан Пилинг.