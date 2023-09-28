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«Айлендерс» обыграли «Филадельфию» в предсезонном матче, Сорокин совершил 12 сейвов

Новый чемпионат лиги стартует в ночь на 11 октября.
28 сентября 2023 08:54
автор: Александр Поволоцкий

«Нью-Йорк Айлендерс» принимал на своём льду «Филадельфию» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги.

Встреча на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершилась победой »островитян» со счётом 2:1.

В составе клуба из Нью-Йорка шайбы забросили Симон Хольмстрём и Жюльен Готье.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин провёл на льду 30 минут и 33 секунды и сделал 12 сейвов. Российский форвард клуба Руслан Исхаков не отметился набранными очками.

У «Филадельфии» отличился Райан Пилинг.

источник: «Советский спорт»
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