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Голевая передача Мальцева помогла «Лос-Анджелесу» одержать победу в предсезонном матче с «Вегасом»

Чемпионат стартует 10 октября.
28 сентября 2023 09:17
автор: Александр Поволоцкий

«Лос-Анджелес» одержал выездную победу над «Вегасом»в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги.

«Короли» обыграли соперника со счётом 4:3 в овертайме.

В основное время у «Вегаса» шайбы забросили Брендан Бриссон, Джонатан Маршессо и Бен Хаттон. У »Лос-Анджелеса» хет-трик оформил Акил Томас. голевая передача в активе российского форварда Михаила Мальцева.

Отметим, что «короли» проведут следующий матч в рамках предсезонки 30 сентября против «Анахайма», «Вегас» в этот же день сыграет с «Аризоной».

источник: «Советский спорт»
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