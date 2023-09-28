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Три российских голкипера возглавили список лучших вратарей НХЛ по версии игры NHL 24

28 сентября 2023 10:18
автор: Александр Поволоцкий

Опубликован рейтинг вратарей Национальной хоккейной лиги в компьютерной игре NHL 24.

Как сообщает официальный сайт разработчика игры EA Sports, лучшим голкипером является россиянин «Тампа-Бэй» Андрей Василевский. Он добрался до рейтинга 93.

Второе место в рейтинге разделили его соотечественники: Илья Сорокин из «Айлендерс» и Игорь Шестёркин («Рейнджерс»). У них по 92 пункта.

Ещё три российских голкипера получили рейтинг 86. Речь идёт о Сергее Бобровском (»Флорида»), Александр Георгиев (»Колорадо») и Илья Самсонов (»Торонто»).

источник: EA Sports
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