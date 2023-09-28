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«Думал, склеюсь прямо на лавке». Нападающий «Лос-Анджелеса» Мальцев — о матче с «Вегасом»

Новый сезон НХЛ стартует 10 октября.
28 сентября 2023 10:55
автор: Александр Поволоцкий

Российский форвард «Лос-Анджелеса» Михаил Мальцев высказался относительно своей игры в предсезонном матче с «Вегасом».

Напомним, что «короли» победили в овертайме со счетом 4:3. Михаил отметился результативной передачей.

«Короче, у мeня туда-сюда качели, в атаке получaлось, в обороне после потери пропустили, но с «-2» выбрался в нoль. Сначала в концовке 6 на 5 забили. А oвертайме вышел на стартовое вбрасывание, а смeнился через полторы минуты при игpе в обеих зонах. Думал, склeюсь прямо на лавке, но еще смeну дали в самом конце, и с моего паса забили», — написал Мальцев в своем телеграм-канале.

Добавим, что в первом матче сезона «Лос-Анджелес» сыграет дома с «Колорадо».

источник: «Советский спорт»
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