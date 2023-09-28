Ларионов объяснил, почему болельщики подарили лучшему бомбардиру «Торпедо» ананас

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов объяснил, почему лучшему бомбардиру клуба Василию Атанасову после матча с «Витязем» (3:1) болельщики подарили ананас.

«Всё случилось спонтанно. В Нижнем Новгороде к нашей команде сейчас огромный интерес. Людям интересна не только хоккейная, но и человеческая сторона. И таким образом мы показываем другую сторону игры в хоккей», — приводит слова Ларионова ТАСС.

За время карьеры хоккеиста Игорь Ларионов стал двукратным олимпийским чемпионом и трёхкратным обладателем Кубка Стэнли. Он возглавил «Торпедо» в апреле 2022 года и сразу поставил команде зрелищную атакующую игру. В прошлом сезоне нижегородцы дошли до полуфинала Западной конференции КХЛ.

На счету Василия Атанасова в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ 10 матчей и 11 очков за результативность — шесть заброшенных шайб и пять голевых передач.