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Ларионов объяснил, почему болельщики подарили лучшему бомбардиру «Торпедо» ананас

Нижегородцы продолжают влюблять в себя болельщиков.
28 сентября 2023 11:14
автор: Виталий Стопин

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов объяснил, почему лучшему бомбардиру клуба Василию Атанасову после матча с «Витязем» (3:1) болельщики подарили ананас.

«Всё случилось спонтанно. В Нижнем Новгороде к нашей команде сейчас огромный интерес. Людям интересна не только хоккейная, но и человеческая сторона. И таким образом мы показываем другую сторону игры в хоккей», — приводит слова Ларионова ТАСС.

За время карьеры хоккеиста Игорь Ларионов стал двукратным олимпийским чемпионом и трёхкратным обладателем Кубка Стэнли. Он возглавил «Торпедо» в апреле 2022 года и сразу поставил команде зрелищную атакующую игру. В прошлом сезоне нижегородцы дошли до полуфинала Западной конференции КХЛ.

На счету Василия Атанасова в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ 10 матчей и 11 очков за результативность — шесть заброшенных шайб и пять голевых передач.

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