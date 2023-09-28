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Американский форвард «Торпедо» Линч поделился эмоциями от приезда в Россию

Ранее хоккеист выступал АХЛ.
28 сентября 2023 13:11
автор: Александр Поволоцкий

Американский новичок «Торпедо» Бобби Линч поделился эмоциями от приезда в Нижний Новгород.

Отметим, что 25-летний хоккеист уже провёл первую тренировку за клуб КХЛ. Контракт с Линчом рассчитан на один сезон.

«С Нижним Новгородом мне ещё предстоит познакомиться, знаю, что тут есть красивые реки. Что касается «Торпедо», я смотрел игры ребят, знаю, что это молодая и зрелищная команда. Все ребята очень приветливые, в команде отличная атмосфера. Я умею действовать в любой манере, у меня быстрое катание, могу играть в пас. Пока не могу точно сказать, когда состоится мой дебют, впереди медицинские тесты. Но когда этот момент случится, я буду к нему готов», — приводит пресс-служба «Торпедо» слова Линча.

В минувшем сезоне форвард провел 64 матча в регулярном чемпионате АХЛ за «Рокфорд АйсДогз» - фарм-клуб «Чикаго», в которых набрал 19 (11+8) очков.

источник: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)
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